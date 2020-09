Virke: Glad for at det legges opp til videre gjenåpning

innenriks

– Virke er glad for at regjeringen nå legger opp til en videre nasjonal gjenåpning, som kan gi et etterlengtet pusterom for noen av dem som er blitt rammet hardest av koronarestriksjonene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til NTB.

Han peker på at opphøret av skjenkestopp ved midnatt er svært viktig for utelivsbransjen, og at økt kapasitet på arrangementer utendørs også er et viktig skritt i riktig retning. Det mener han at muligheten for å bruke annethvert sete også er.

– Det kan bety forskjellen mellom lønnsomhet og tap for mange virksomheter som kinoer og kulturhus, sier han.

