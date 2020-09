Venstre legger fram ny skattepolitikk og vil beholde elbil-fordelen

innenriks

Nestleder Sveinung Rotevatn har ledet arbeidet som har ledet fram til det programkomiteen håper skal være programmet som tar partiet over sperregrensen neste høst. Onsdag bekreftet han at partiet vil ta radikale skattegrep.

Aftenposten skriver at han vil legge fram forslag om å gjeninnføre arveavgiften, fjerne rentefradraget, innføre et klimafradrag i personskatten, redusere selskapsskatten og beholde, men trappe ned formuesskatten.

VG skriver at komiteen i tillegg foreslår å øke skattene for de rikeste ved å innføre et nytt trinn i den såkalte trinnskatten. Høyeste trinn nå slår inn for inntekter over 999.500 kroner. Samtidig vil partiet gå inn for å beholde elbil-fordelen også i neste periode.

– De som har de aller største formuene, må bidra mer. Sosial ulikhet går i altfor stor grad i arv i Norge, sier Rotevatn til Aftenposten.

Til VG sier han at han gjerne betaler mer skatt selv, men at de som tjener mindre, kan få kutt. Totalt vil skattetrykket være uendret. Nestlederen foreslår imidlertid fortsatte elbil-fordeler, og avgiftsøkning på bensin og diesel.

– Vi ønsker å øke CO2-avgiften, mer enn det den gjeldende regjeringserklæringen sier. Det vil også være med og stimulere til flere elbiler, sier han til VG.

