Raymond Johansen med krass kritikk av Jan Bøhler

– På et tidspunkt lurte jeg på om jeg skulle sende en savnetmelding på ham, sier Johansen i et intervju med VG.

Bøhler sluttet torsdag i Ap og gikk over til Senterpartiet, der han blir listetopp i Oslo ved stortingsvalget neste år. Stortingspolitikeren er kjent for sitt sterke engasjement for Oslos østkant, og har vært aktiv i debatter om gjengkriminalitet og sosial kontroll.

Men Johansen mener Bøhler ikke har brukt de kanalene han har i politikken for å fremme saker og forslag.

Ifølge byrådslederen har Bøhler verken ringt ham eller besvart henvendelser, og i svært liten grad stilt på møter i lokallag, fylkeslag og i stortingsgruppen.

– Det virker som om Jan mener ombudsrollen bare er å gå rundt å snakke med folk, uten å ta det folk snakker om tilbake til noen, uten å møte opp på partimøter, uten egentlig å være spesielt aktiv på Stortinget, sier Johansen.

Bøhler bekrefter at han har prioritert «det utadrettede arbeidet» høyere de siste årene. Han viser blant annet til at han har engasjert seg i natteravnene, idretten og organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold).

– Jeg får flere henvendelser om å treffes hver dag, og prøver å finne tid til å stille opp. Det gir kunnskap om saker og forslag jeg i neste omgang kan følge opp i Stortinget, sier han til avisen.

– Partiene er ikke til for sin egen del, men for å være et redskap for velgerne. Dette har Senterpartiet sagt at de ønsker å støtte og fremme, og det betyr mye for meg.

