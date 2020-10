Store forskjeller i kommunenes kjøp av smittevernutstyr

innenriks

Tall som avisa har hentet inn, viser at nokså like kommuner har handlet smittevernutstyr for helt forskjellige summer.

Blant annet er det stor forskjell på Asker og Kristiansand kommune, som begge har rundt 100.000 innbyggere. Asker kommune handlet smittevernutstyr for i underkant av 25 millioner kroner i mars og april måned, mens Kristiansand handlet for bare litt over 7 millioner kroner.

Etter hvert løsnet det også for sørlandskommunen, og i mai og juni kjøpte de utstyr for i overkant av 25 millioner kroner.

Bjørn Arild Gram i KS sier til VG at han frykter det vil bli vanskelig å beregne hvordan kompensasjonen fra staten skal fordeles til kommunene når utgiftsforskjellene er så store. Det er nå satt ned et utvalg som skal se på dette.

