Trondheim får katolsk biskop – historisk vigsling i Nidarosdomen

Lørdag klokken 11 starter den historiske seremonien, som vil gjøre 46 år gamle Varden til biskop-prelat. Selv sier han at det er et privilegium å skulle bli vigslet i selveste Nidarosdomen.

– Man blir veldig konkret satt inn i en historisk sammenheng, noe som både beriker og som forplikter. Nidarosdomen er nasjonalhelligdom for Norge, så det danner en ramme som er tradisjonsrik og berikende, sier den kommende biskopen til NTB.

– Det er et tegn på en slags forsoning, og det peker også mot en historisk kontinuitet. Det ser jeg på som givende for oss alle, sier Varden.

20 år i kloster

Han ble utnevnt til biskop av paven i fjor høst og skulle opprinnelig ha blitt vigslet i januar i år. På grunn av sykdom ble den utsatt, men nå er Varden klar for å gå inn i den nye rollen.

– Det er mye jeg gleder meg til. Jeg ser fram til arbeidet med frykt og beven, fordi det er et så stort ansvar jeg påtar meg, sier han.

Varden har nylig kommet hjem til Norge etter å ha bodd 30 år i utlandet, de fleste av dem i Storbritannia.

– Jeg har i 20 år levd et kontemplativt klosterliv, et liv forankret i liturgisk bønn, studier og stor enkelthet med mye praktisk arbeid. Jeg har melket kyr og jobbet i et keramikkverksted. Det å komme inn i en helt annen ramme får meg til å innse at jeg har fryktelig mye å lære, sier han.

Erfaringer som utenlending

Etter å ha bodd så mange år i utlandet, har Varden reflektert mye over hvordan det er å leve som utlending i et annet land.

– Jeg fremsto ikke nødvendigvis som en utlending der, jeg var ganske godt integrert, men jeg fikk likevel oppleve hvordan det føles å ikke høre helt til. Det kan være litt ubehagelig noen ganger, fordi man ønsker jo å høre til, sier Varden.

– Disse erfaringene har gitt meg noen perspektiver som jeg tror kan bli nyttige i den rollen jeg nå går inn i.

Forgjenger trakk seg etter overgrepssak

Trondheim har vært uten biskop i elleve år etter at den forrige katolske biskopen trakk seg i juni 2009. Den offisielle forklaringen var samarbeidsproblemer i menigheten, men året etter ble det kjent at han hadde innrømmet seksuelle overgrep mot en mindreårig altergutt rundt 20 år tidligere. Politiet henla saken fordi den var foreldet.

Katolisismen har de siste årene vært på fremmarsj i Norge, hovedsakelig som følge av arbeidsinnvandring, særlig fra Polen. Per 1. januar 2020 var det registrert 160.884 medlemmer i det katolske kirkesamfunn her til lands, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

