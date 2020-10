Solberg: Regjeringen setter av 2 milliarder kroner til karbonfangst

innenriks

Uttalelsen fra statsministeren kom under Unge Høyres landsmøte lørdag. Den omtales av Høyre-folk som tidenes største klimasatsing for norsk industri på et statsbudsjett.

– Dette er et stort teknologiprosjekt for Norge. Det var viktig for meg å kunne si til Unge Høyre at vi nå gjør en satsing mot en grønn omstilling, sier Solberg til NTB.

– Alle beregninger viser at dersom verden skal nå målene sine så er dette viktigere enn kanskje noe annet, sa Solberg som understreket at Norge nå har inntatt ledertrøya i den internasjonale utviklingen med karbonfangst og lagring (CCS).