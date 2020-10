innenriks

Nordland politidistrikt meldte om brannen i Tordenskjolds gate litt før klokka ett natt til søndag. Huset har vært overtent, men rett etter klokka to meldte brannvesenet at de hadde kontroll.

– Opplysninger tilsier at det kan ha vært to personer i huset da brannen brøt ut. De er ikke gjort rede for, forteller operasjonsleder Kenneth Magnussen til NTB.

Begge de to har en tilknytning til huset, ifølge politiet.

(©NTB)