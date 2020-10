First House-partner blir statssekretær for kunnskapsminister Guri Melby

innenriks

Solsvik (39) var politisk rådgiver for tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande fram til 2015, da hun begynte i First House. I 2019 ble hun partner i byrået. Hun var også leder i Unge Venstre fra 2007-10, og har vært aktiv i lokalpolitikken i Arendal for partiet.

– Med sin kommunikasjonsfaglige innsikt og bakgrunn fra partiet vil hun være med å styrke laget inn mot valget neste år, sier Guri Melby.

Flere PR-folk

Flere First House-ansatte har de siste årene funnet veien til politikken. Julian Farner-Calvert (KrF), som er statssekretær for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kom fra PR-byrået i begynnelsen av 2019.

Også Ida Lindtveit Røse, som vikarierte i statsrådsposten mens Ropstad var i permisjon, hadde jobbet et halvt år i byrået, og hennes kundelister ble offentliggjort. Jorid Juliussen Nordmelan, som er rådgiver for Ap-nestleder Hadia Tajik, sluttet i byrået i november 2019.

Flere rokeringer

Jan-Christian Kolstø har fått avskjed fra stillingen som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø. I tillegg fratrer Grunde Kreken Almeland sin 50 prosent stilling som statssekretær for Nybø.

Han vil framover jobbe fullt for Melby i kunnskaps- og integreringsdepartementet, der han til nå har jobbet 50 prosent.

Politisk rådgiver Britt Giske Andersen fratrer som politisk rådgiver for næringsminister Nybø. Hun blir erstattet av Lars Øye Brandsås, som kommer fra samme stilling for kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Thomas Lien overtar som rådgiver for Melby.

(©NTB)