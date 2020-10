Kommuner misbrukte nødturnus – nå vil Ap ha nasjonale regler

innenriks

Da pandemien traff Norge, ble fagforeningene med på en avtale om ekstra lange vakter på 12,5 timer for å sikre helsetjenester i en nødssituasjon.

Den såkalte «nødturnusen» skulle bare brukes for å gi koronapasienter nødvendig helsehjelp, men nå har Sykepleierforbundet avslørt misbruk av ordningen, skriver Klassekampen.

Forbundet har nemlig avdekket bruk av nødturnus i flere kommuner der det ikke har vært en eneste koronapasient. Nå er forbundet lunkne til å lage en ny avtale etter at den gamle gikk ut i september.

Arbeiderpartiet legger fram et forslag for Stortinget der partiet foreslår nasjonale regler for bruk av nødturnus i helsevesenet.

– Det er utrolig viktig at helsearbeidere ikke blir utnyttet. De går på jobb, ikke på dugnad, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

(©NTB)