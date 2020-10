Mette-Marit leste kleine sexscener høyt for kronprinsen: – Ansiktet til Haakon bare vred seg

innenriks

Mandag møttes kronprinsesse Mette-Marit og Geir Gulliksen til forfattersamtale på Oslos nye hovedbibliotek Deichman Bjørvika.

Der fortalte hun om noe som hadde skjedd kvelden i forveien.

– Vi var på vei hjem fra hytta, Haakon og jeg. Og så sa jeg: «Jeg gruer meg litt til å snakke om den boka.» «Hvorfor det?» «Nei, det er blant annet skrevet … Geir har som vanlig skrevet ut noen av de der grusomme sexscenene sine», sa jeg. «Det kan ikke være så ille?» sa Haakon. Og så sa jeg: «Skal jeg lese?» Og så begynte jeg å lese.

Ifølge kronprinsessen ble det «ganske grusomt» for kronprinsen.

– Til slutt så jeg ansiktet til Haakon bare vred seg. Det var så gøy.

«Bli snill igjen»

I den nye boka «Bli snill igjen» skriver Gulliksen om romanfiguren Henning, som bestemmer seg for at han er ferdig med kvinner og skal bli homofil.

– Du tar oss virkelig inn i det rommet som er mest sårbart for oss alle. Seksualiteten er jo det som gjør at vi kan nærme oss andre mennesker, og så er det så utrolig vanskelig å snakke om, sa Mette-Marit om sexscenene i boka.

– Men du gjør det alltid så innmari kleint! Jeg skjønner ikke hvorfor du må gjøre det så fælt, fortsatte kronprinsessen, som gjentatte ganger understreket hvor god hun syns boka er.

Kvinnesyn

I forfattersamtalen forklarte Gulliksen selv at han hadde ønsket å skrive en roman om det kvinnelige sett fra en rasende manns perspektiv.

– Det mannlige er veldig skjørt. Det å være mann er en veldig sårbar sak. Det skal ingenting til før en mann føler umandig. Og en mann som føler seg umandig er en mann som har mistet sin selvtillit for alvor, sa han.

Kronprinsessen angrep ham da for å gi uttrykk for et reduserende og «forkvaklet» kvinnesyn i boka, noe Gulliksen forsvarte seg mot ved å understreke at han ikke selv nødvendigvis har de samme holdningene som romanfigurene.

– Mine romaner er ikke utstyrt med sånne «Advarsel, dette er ikke forfatterens mening». For det gidder jeg ikke. Det syns jeg liksom ikke at jeg trenger, sa Gulliksen.

– Men da må man jo ta sjansen på at folk innimellom sier sånn: «Du, det kvinnesynet ditt …»

Mer tid med barna

I samtalen fortalte Gulliksen også om hvordan han skrev boka mens landet var stengt, og hvor mye han satte pris på tiden med familien under pandemien.

– Min mann opplevde det også sånn, han syntes det var helt fantastisk å få være hjemme, sa Mette-Marit.

Hun pekte på at samfunnet har utviklet seg slik at mange er mye borte fra barna sine og tilbringer mer tid med kollegaene på jobben.

– Det var akkurat som om vi tok det tilbake, at nå var det helt unormalt å ikke være så mye sammen med barna sine. Det tror jeg har vært godt for mange som har strevd med det, sa hun.

