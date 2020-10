Ingen endringer i taxfreeordningen neste år

innenriks

Det betyr blant annet at det i 2021 fortsatt vil være mulig å veksle inn tobakkskvoten i vin, slik det er i dag.

Saken blir omtalt i budsjettforslaget som legges fram onsdag, men det blir altså ikke gjort endringer, etter det NTB forstår.

Taxfreeordningen har vært gjenstand for harde diskusjoner på borgerlig side de siste årene.

Høsten 2018 sørget KrF, som da sto utenfor regjeringen, og de rødgrønne partiene for flertall i Stortinget for å endre taxfreeordningen, slik at man ikke lenger kan veksle inn tobakkskvoten i vin. At vedtaket skjedde mens KrF samtidig satt i budsjettinnspurt med de andre borgerlige partiene, fikk en rekke Frp-ere til å se rødt.

Endringen skulle gjelde fra 2020, men er ikke blitt gjennomført. For i Granavolden-plattformen, som Høyre, Frp, Venstre og KrF forhandlet fram i januar 2019, gikk nemlig KrF med på at man skulle «videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol».

Nå er imidlertid den politiske situasjonen igjen endret: Den borgerlige flertallsregjeringen som plattformen var styringsdokument for, kollapset som kjent da Fremskrittspartiet forlot samarbeidet i januar.

