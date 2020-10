Kraftig passasjerfall for Norwegian i september

innenriks

Norwegians trafikktall for september er kraftig påvirket av lavere etterspørsel som følge av strengere reiserestriksjoner over hele Europa, opplyser selskapet i en pressemelding.

Flere land gikk fra gul til rød status i september.

– Vi tilpasser rutetilbudet løpende ut ifra situasjonen, men de stadige endringene i myndighetenes reiserestriksjoner gjør det svært krevende å planlegge, både for oss og kundene. Fremover ser vi også at denne krisen på ingen måte er over, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

99,2 prosent av selskapets planlagte flygninger ble gjennomført. Flyene var litt over halvfulle med en fyllingsgrad på 52,8 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) var ned 93 prosent fra september i fjor, mens passasjertrafikken (RPK) var 96 prosent lavere.

Punktligheten på flygningene i september var 97,6 prosent.

