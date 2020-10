Moelv-brannen: Etterlyser vitner i Gjøvik

innenriks

Sju dager etter brannen i Moelv der to menn ble funnet døde etterforsker politiet saken for fullt. Politiadvokat Nina Helmersen Østvold i Innlandet politidistrikt sier til NTB at saken etterforskes bredt, og at obduksjonen av de to døde mennene har styrket hovedhypotesen om at noe kriminelt har skjedd.

Tirsdag gikk politiet ut med en ny etterlysning om at alle med dashbord-kamera i bilen som kjørte i Gjøvik sentrum i tidsrommet fra tirsdag forrige uke og helt fram til onsdag morgen klokka 7, bør ta vare på opptaket og varsle politiet. Da ble brannen i lageret i Moelv, en halvtimes kjøretur unna, oppdaget.

– Vi er interessert i alle som har filmet i Gjøvik i dette tidsrommet. Vi er særlig interessert i å kartlegge bevegelsene til 43-åringen som ble meldt savnet av politiet 29. september, sier politiadvokaten. Hun ber dem som tror de kan ha opplysninger, om å ta kontakt med politiet.

Allerede er det samlet inn videomateriale fra fastmonterte kameraer rundt i Gjøvik.

Obduksjon styrker teori

De to mennene ble med noen timers mellomrom funnet døde inne i brannruinene til et stort lager i Moelv. Begge er obdusert, men Østvold vil ikke kommentere nærmere om det er gitt svar på dødsårsak eller dødstidspunkt i den foreløpige rapporten.

– Det jeg kan si om obduksjonen, er at den styrker politiets hovedhypotese om at det har skjedd noe kriminelt. Vi jobber med å få oversikt over tidslinjen med alle bevegelser i forkant av brannen, sier hun.

De to som ble funnet, er begge fra Gjøvik og skal ha hatt en relasjon til hverandre. Politiet vil ikke utelukke at flere personer kan ha tilknytning til saken.

Konflikt om eiendom

Politiadvokat Nina Helmersen Østvold bekreftet tirsdag at politiet etterforsker opplysninger om en mulig konflikt mellom de to døde. Uka før lagerbrannen i Moelv solgte den ene av de døde en eiendom på Reinsvoll på Toten som også den andre døde skal ha hatt interesser i.

Avisa Oppland Arbeiderblad skrev tirsdag at den avdøde 43-åringen nylig solgte en eiendom på Reinsvoll. Kjøperen av den 17 mål store tomten bekrefter handelen overfor avisa og opplyser også at han har vært avhørt av politiet i saken. Opplysninger fra grunnboken viser at det den 29. september ble tatt en pantsikkerhet i eiendommen på 5 millioner kroner.

Den andre avdøde som ble funnet i lageret, skal ha hatt interesser i den samme tomta, blant annet en opsjon på å få kjøpt den eller få deler av salgssummen dersom den ble solgt eller videreutviklet.

– Relevant

– Det er en relasjon mellom de to døde, og politiet er kjent med at de skal ha hatt en konflikt, og at det skal ha vært en eiendomstvist og at det er et eiendomssalg inne i bildet. Dette er relevant for etterforskningen. Vi har hatt en lang rekke personer inne til avhør og tar en fortløpende vurdering av dette videre, sier Østvold til NTB.

Deler av tomta hvor det brant ble tirsdag frigitt av politiet, men selve åstedet der de to døde ble funnet vil fremdeles bli holdt avsperret i tiden framover. Fremdeles er selve brannårsaken ikke kjent. Tekniske etterforskere har blant annet ved bruk av brannhund sikret en mengde prøver som skal analyseres.

