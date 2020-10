19 nye smittede registrert i Bergen

innenriks

– Dagens smittetall er en markant økning fra tidligere dager. Hoveddelen av de smittede er unge voksne i alderen 20 til 29 år som oppgir å ha blitt smittet på private arrangementer og enkelte utesteder, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland i en pressemelding fra kommunen.

Hun opplyser at Bergen kommune følger smittesituasjonen nøye, og at de nå er godt rustet for å håndtere situasjonen og har god kapasitet for både testing og smittesporing.

– Vi følger den nasjonale anbefalingen om å bruke TISK-strategien for slå ned utbruddet, sier hun.

Strategien går ut på testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

