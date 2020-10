Aftenposten: Ingen nye koronainnstramminger i Oslo

innenriks

Ifølge avisen ligger det ikke an til at byrådet innfører nye, skjerpende tiltak torsdag klokka 13. Istedenfor videreføres trolig tiltakene som ble innført sist uke.

I forrige uke innførte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) strengere smitteverntiltak i Oslo etter press fra nasjonale helsemyndigheter. Det ble påbudt med munnbind i kollektivtransporten når én meters avstand ikke kan overholdes.

I tillegg ble det forbudt med innendørsarrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser, og skjenkesteder ble pålagt å ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Helsemyndighetene ønsket at det skulle innføres strengere tiltak i hovedstaden, men byrådsleder Johansen ønsket først å se hvordan de innførte tiltakene virket.

(©NTB)