LO: -Et budsjett som vil øke forskjellene

innenriks

Gabrielsen peker på at pandemien har rammet befolkningen skjevt og at de med lavest lønn og usikker jobb er hardest berørt. Han mener at i stedet for å rette opp i skjevheten, prioriterer regjeringen de aller rikeste.

– Det er et slag i ansiktet til de 200 000 permitterte og arbeidsledige som nå betaler den tøffeste prisen for krisen, sier han.

LO-lederen mener at det nå ikke er tid for politiske markeringer som lettelser i formuesskatten, heller ikke på såkalt arbeidende kapital. Han mener at økt aksjerabatt ikke gir mer investeringer, og at lettelser for bedriftseiere ikke betyr økt, men redusert sysselsetting.

Videre viser han til at arbeidsledige og permitterte får kutt i dagpengene fra nyttår, samtidig som ingen av dem som går på dagpenger, får opptjent feriepenger til neste år.

(©NTB)