Sjeføkonom: – Det kan bli flere vinnere i neste års budsjett

innenriks

– Regjeringen legger opp til å bruke 1 prosent mer oljepenger neste år enn i år, korrigert for koronatiltakene. Det betyr at økonomien stimuleres, og at det i utgangspunktet skal deles ut mer penger til bedrifter og husholdninger. Det betyr at det kan bli flere vinnere i neste års budsjett, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til NTB.

Han understreker likevel at man må vente til hele budsjettet legges fram klokken 10 med å si noe konkret om hvordan neste år blir.

Regjeringen legger opp til å bruke 313,4 oljemilliarder neste år. Det er 90,9 milliarder kroner mindre enn i år.

– Det er en betydelig innstramming og må sees i lys av at det er brukt betydelig med oljepenger på koronatiltak i år. Regjeringen forventer ikke å måtte bruke like mye neste år. Samtidig vil oljepengebruken neste år være over 60 milliarder kroner høyere enn i 2019, sier Jullum.

