Alle koronatiltakene i Oslo videreføres

innenriks

– Vi må for øyeblikket ha strengere regler for Oslo enn i resten av landet. Ingen av regjeringens lettelser kan innføres i Oslo nå, sier Johansen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Anbefalingene er basert på råd fra smittevernoverlegen i Oslo og nasjonale helsemyndigheter, både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Vi må være forberedt på å leve med disse tiltakene til smittetallene stabiliserer seg på et vesentlig lavere nivå enn i dag, sier byrådslederen.

– Urovekkende høyt tall

I løpet av onsdag ble det registrert 80 nye smittetilfeller av covid-19 i Oslo. Det er 33 flere enn dagen før. Antall smittede de siste 14 dagene er 649, ifølge Oslo kommunes koronastatistikk.

– Det er et urovekkende høyt tall. Sist gang vi hadde et så høyt smittetall på en dag var i begynnelsen av april, påpeker byrådslederen.

De forlengede smitteverntiltakene innebærer påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten, påbud om registrering av gjester på serveringssteder og et forbud mot at flere enn 50 personer samles på arrangementer uten faste sitteplasser. Det er heller ikke lov å samles mer enn ti personer i private ansamlinger. Skjenkestopp ved midnatt videreføres også.

I tillegg oppfordres alle arbeidsgivere til å praktisere hjemmekontor dersom det er mulig, og befolkningen oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport.

Oppfordrer ikke til julebord eller halloweenfest

Regjeringen har besluttet at de nasjonale smittevernreglene skal lettes på fra 12. oktober. Blant tiltakene som lettes på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt. Videre startes det en forsiktig gjenåpning av breddeidretten. Regjeringen åpner også for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

Statsminister Erna Solberg (H) sa tidligere i uken til VG at hun syns det er fint om bedrifter holder julebord for sine ansatte.

– Den oppfordringen tror jeg ikke kan gjelde for Oslo, så lenge smittetallene ser ut som de gjør nå, sier Johansen.

En mer nærstående festanledning for mange er halloween. Her vil byrådet i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter informere og veilede barn og foreldre om hvordan Halloween kan gjennomføres på en trygg måte. Men til ungdom som planlegger halloweenfester, er beskjeden krystallklar:

– Det kan vi si med en gang: dropp den festen. Neste Halloween finnes faktisk, selv om du er 19, sier byrådslederen.

84 bøtelagt for brudd på smittevernet

Oslo politidistrikt har så langt registrert 174 saker relatert til koronautbruddet i Oslo.

84 av sakene gjelder brudd på karantene eller isolasjon, og det har blitt gitt bøter på mellom 5.000 og 22.000 kroner, opplyser politimester Beate Gangås.

– Vi i oslopolitiet vil fortsette å gi råd og veilede innbyggerne i Oslo. Der det er behov gir vi pålegg. Brytes smittevernreglene risikerer man bøter. Nå står vi enda sterkere sammen med kommunen for å få ned smittetallene i byen vår, sier Gangås.