Bolighus i Tokke totalskadd i brann

Da brannmannskapene kom fram til stedet var det full fyr i firemannsboligen, som befinner seg på Gullkopp i Dalen.

– Brannen var kraftig da brannvesenet kom til stedet, men det har roet seg ned nå, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet har snakket med beboere og vitner og ingen personer er skadd i brannen.

Litt før klokka to melder politiet at alle som bor i huset er gjort rede for. Da brant da fremdeles i boligen, som framstår som mer eller mindre totalskadd.

Politiet meldte om brannen klokken 00.52 natt til torsdag.

