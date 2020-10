Økokrim kommer til å etterforske koronasvindel i årevis

innenriks

Flere av sakene, som dreier seg om misbruk av lønnskompensasjonsordningen, kommer til å bli arbeidskrevende.

– Politiet kommer til å etterforske koronastøtte-juks i årevis framover, på grunn av etterforskning, etterkontroll og påfølgende rettssaker. Det er jo ikke et system som beveger seg raskt, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til Børsen.

På forespørsel fra Dagbladet viser Økokrim til en oversikt over samtlige koronajuks-saker som per dags dato blir etterforsket. Til sammen er det identifisert 50 politisaker, hvorav halvparten er registrert hos Oslo politidistrikt.

Nordeng tror de 50 sakene bare er starten. Så langt i år har regjeringen bevilget 126 milliarder kroner i koronatiltak.

– En del av problemet er følgene av at pengene gikk fort ut. Det er helt klart at hast-momentet har ført til et umodent kontrollapparat, sier Nordeng.

Økokrim estimerer at 60 prosent av sakene gjelder misbruk av lønnskompensasjonsordningen. Per dags dato er det utbetalt over 8 milliarder kroner i lønnskompensasjon til 74.000 bedrifter for 393.000 arbeidstakere.

