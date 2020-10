Fotballkamp på Nesodden avbrutt av slåsskamp – spiller til sykehus

innenriks

Fotballkampen på Berger kunstgressbane på Nesodden startet klokken 19.30 fredag kveld. Like etter klokken 21 kom det til munnhoggeri mellom to spillere som endte i slåsskamp mellom både spillere og ledere. Kampen ble deretter avbrutt, ifølge politiet.

For en av Nesodden-spillerne endte kvelden på Akershus universitetssykehus der han måtte få behandling for volden han ble utsatt for av spillere fra Oslo-laget. Ifølge politiet har mannen moderate skader.

– Det hele startet som munnhoggeri mellom to spillere. En av spillerne på Nesodden ble slått i bakken av folk fra bortelaget, og han måtte beskytte seg mot gjentatte slag fra spillere på det andre laget mens han lå på bakken, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

– Vitner har sagt at ledere fra Ellingsrud ikke gjorde noe forsøk på å roe gemyttene. Til slutt var det publikum som måtte gripe inn. Dette ser vi veldig alvorlig på. En fotballkamp skal være et trygt sted for ungdommer, sier Marstad.

Fotballkampen på G19-nivået ble avbrutt, men oppgjøret endte ifølge fotballforbundets nettsider 5-3 til Nesodden. Spillerne på Ellingsrud fikk tre gule kort under kampen.

– Politiet har startet etterforskning med sikte på straffeforfølging av voldsutøverne, sier operasjonslederen.

