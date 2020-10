Person funnet død etter brann i leilighet på Laksevåg i Bergen

innenriks

– Det har vært tre personer til stede i den aktuelle leiligheten. To har vi fått ut, og det er funnet en død person inne i leiligheten, sier innsatsleder Ole Marius Røttingen til Bergensavisen.

I en pressemelding opplyser politiet at personen ikke er identifisert og at pårørende ikke er varslet.

Nødetatene fikk melding om brannen i et trebygg like etter klokka 13 mandag ettermiddag. Ved 14.30-tiden melder 110-sentralen Hordaland at brannen er slukket.

Totalt fem personer ble hentet ut av det brennende huset av røykdykkere.

I forbindelse med brannen ble en vei stengt for trafikk.

