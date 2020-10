Mann tiltalt for drap på Oppsal i 2018

innenriks

Ifølge tiltalen fant drapet sted i mannens leilighet 26. september 2018. Han ble umiddelbart siktet for drap og satt varetektsfengslet fram til 31. januar i fjor da Oslo tingrett besluttet å løslate ham.

Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.

Berammet til mars 2021

22. september i år tok statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten ut tiltalen mot mannen etter Riksadvokatens ordre. Der fremgår det at han hadde ladet en hagle med to patroner. Ladningene gikk av og traff samboeren, som døde umiddelbart.

Saken er berammet til 16. mars neste år. Det er satt av sju dager til hovedforhandlingen.

56-åringen ringte selv etter ambulanse og fortalte at han hadde skutt samboeren, en 49 år gammel kvinne, ved et uhell. Politiet trodde ikke på forklaringen, men ifølge en rapport var våpenet hans defekt.

Våpenrapport

I januar i fjor mottok påtalemyndigheten den tekniske undersøkelsen av mannens hagle. Den viser at våpenet går av ved normal sammenklapping, uten at man trenger å røre avtrekkeren, meldte TV 2.

Oslo tingrett mente rapporten styrket mannens forklaring, og at det ikke lenger var sterk nok grad av sannsynlighet for at han skjøt samboeren med viten og vilje.

Tiltaltes forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, sa til TV 2 at rapporten viser at det var en ulykke, og at hans klient ikke hadde noen intensjon om å skade samboeren.

– Hans intensjon var å true. Det er selvsagt klanderverdig å lade et våpen i en slik situasjon, men det gjør ham ikke til drapsmann, sa Henriksen.

