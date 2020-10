Russlands ambassade hardt ut mot anklagene om dataangrep

innenriks

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gikk tirsdag ut med offentlige anklager om at Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget i sommer.

– Vi anser disse beskyldningene om vårt land for uakseptable. Det er en alvorlig, bevisst provokasjon og destruktivt for bilaterale relasjoner, skriver den russiske ambassaden i Oslo på Facebook.

Ambassaden fremholder at det ikke er lagt fram noe bevis for at det var Russland som sto bak angrepet.

Ifølge ambassaden er det millioner av hackerangrep mot russiske internett-kilder hvert år, uten at Russland av den grunn klandrer myndighetene i landene angrepene kommer fra.

Ambassaden skriver også at den i mai 2020 forsøkte å gå i dialog med norske myndigheter om å opprette en offisiell kanal for etterforskning av slike saker.

– Det var ingen respons da, noe som viser at norske myndigheter ikke er villig til å gå i dialog, skriver ambassaden.

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de ikke har noe svar til påstandene fra den russiske ambassaden tirsdag kveld.