To siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Arendal

Siktelsen ble tirsdag ettermiddag utvidet fra grov kroppsskade til drapsforsøk, opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Etter en vurdering av skadeomfang på de fornærmede og graden av vold har vi utvidet siktelsen til drapsforsøk for begge de siktede, sier politijurist Ulrik Skaar Klokkehaug.

Politijuristen opplyser at de siktede er kjent for politiet fra tidligere. De vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Aust-Agder tingrett onsdag.

Utenfor livsfare

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 18.10 mandag kveld. En mann og en kvinne i 20-årene ble kjørt til sykehus etter voldsepisoden, som skjedde i Frolandsveien.

– Begge de fornærmede er nå utenfor livsfare, sier Klokkehaug.

Tirsdag morgen opplyste politiet at en av dem var alvorlig skadd og at den andre var mindre alvorlig skadd. De to skal ha vært bevisste da de ble hentet av ambulansepersonell og kjørt til Sørlandet sykehus i Arendal.

Våpenfunn

Klokkehaug forteller til NTB at de har gjort beslag i saken.

– Det er gjenstander som er brukt i denne voldshandlingen, men hva slags våpen det er snakk om, ønsker jeg ikke å gå ut med nå av hensyn til etterforskningen, sier han.

Det utelukkes ikke at også flere var involvert i hendelsen.

– Det er satt i gang teknisk og taktisk etterforskning, og vi har kommet godt i gang med å sikre oss viktig informasjon og dokumentasjon i saken, sier han.