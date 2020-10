innenriks

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg i spørretimen i Stortinget onsdag.

– På samme måte som jeg aldri har fløyet med Ryanair. Fordi jeg for ti år siden sa at det var uakseptabelt for meg å reise med flyselskaper som ikke har ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte, fortsatte hun.

Solberg gjorde det klart at Wizz Air etter norsk lov ikke kan nekte de ansatte å fagorganisere seg.

(©NTB)