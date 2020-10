Én omkom og to alvorlig skadd i trafikkulykke i Møre og Romsdal

innenriks

Den fjerde personen som var involvert i ulykken, skal være uskadd, opplyste Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter klokken 21.30.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 17 onsdag.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og politiets kriminalteknikere gjorde onsdag kveld undersøkelser på ulykkesstedet.

– To biler frontkolliderte. Det var fire personer involvert. Flere av dem var fastklemt, men de ble frigjort og sendt til sykehus i luftambulanse, sa operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK tidligere onsdag kveld.

Veien forbi ulykkesstedet var stengt en god stund, men mindre kjøretøy kunne passere. Klokken 00.30 opplyser politiet at begge bilene er fjernet og at veien igjen er åpen for fri ferdsel.

