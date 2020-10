Utvalg skal se på generalistprinsippet i kommunene

innenriks

– Utvalget skal kartlegge og vurdere hvordan generalistkommuneprinsippet fungerer i møte med fremtidens velferdssamfunn, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag til å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i kommunesystemet i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Det norske kommunesystemet er basert på at alle kommunene har de samme oppgavene uavhengig av størrelse og antall innbyggere. Dette kalles generalistkommunesystemet.

Bakgrunnen for at regjeringen vil sette ned et utvalg som skal se på dette, er at kommunene i dag har ulike forutsetninger for å ivareta disse funksjonene. Kommunene er forskjellige når det gjelder geografi, folketall, befolkningssammensetning og bosettingsmønstre.

Astrup understreker at det viktigste for regjeringen er at alle får tilbud om likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i landet man bor. Han peker videre på at 120 kommuner har under 3.000 innbyggere, og at noen av disse trolig vil få problemer med å levere tjenester av høy kvalitet i fremtiden.

– Samtidig kan det hende at andre kommuner har evne til å løse flere oppgaver enn de gjør i dag. Jeg ser fram til å få utvalgets vurdering av generalistkommunesystemet, sier han.

