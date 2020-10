Bydelsoverlege mener at smittevernreglene ble brutt under motefest

innenriks

Den store feiringen ble holdt i det gamle Deichman bibliotek i Oslo sentrum.

– På offentlige arrangementer er det nå 50 som er regelen. Det er noen uker siden den innstrammingen kom i Oslo kommune, så dette er et brudd på reglene, sier bydelsoverlege Ingunn Haakerud til VGs MinMote.

Etter å ha sett bilder fra feiringen mener hun også at det var for liten avstand mellom deltakerne. Bydelsoverlegen sier at hun vil rette en henvendelse til arrangøren, og at det kan bli aktuelt å be deltakere om å teste seg ved de minste tegn til symptomer.

Costume-redaktør Kine B. Hatz sier til VG at deres intensjon var å gjennomføre arrangementet på en forsvarlig og trygg måte. Redaktøren sier videre at hun er overrasket over bydelsoverlegens tolkning av reglene.

– Det er utfordrende tider å arrangere noe i dag. I samarbeid med eventbyrået har vi hatt løpende kontakt med helsemyndighetene i forkant av arrangementet, og vi har vært trygge på at vi har gjort dette innenfor smittevernreglene, sier hun.

