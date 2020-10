innenriks

Skolene Charlottenlund videregående skole, Strinda Videregående skole og Sunnland ungdomsskole er berørt, og noen elever og ansatte er satt i karantene.

Alle de smittede har et mildt sykdomsforløp.

Av de smittede er tre i tenårene, fem i 20-årene, en i 30-årene, en i 40-årene og to i 50-årene. Ni av de tolv er smittet av kjent nærkontakt, en er smittet i utlandet, mens smittekilden for to foreløpig ikke er identifisert.

(©NTB)