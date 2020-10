Hammerfest sykehus om smitteutbruddet: En uoversiktlig situasjon

innenriks

Antallet ansatte som har blitt satt i karantene som følge av smittesituasjonen, har doblet seg siden lørdag, opplyste Finnmarkssykehuset på en digital pressekonferanse søndag kveld.

– Dette er en veldig krevende situasjon for oss, sa administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset HF.

Hammerfest sykehus er satt i rød beredskap siden det første smittetilfellet ble oppdaget på sykehuset torsdag.

Får inn personell fra andre sykehus

Ursin sier at sykehuset umiddelbart skjønte at smittesituasjonen ville medføre et akutt behov for å få inn personell for å dekke over bemanningshullene.

– Vi har fått tilsendt personell fra andre sykehus i Helse nord for å erstatte alle som må i karantene, i alle fall nøkkelpersonell. I tillegg har vi fått tilsendt en del utstyr, blant annet fra Helgelandssykehuset og UNN, sier Ursin.

– Jeg vil berømme bistanden vi har fått, det er fantastisk hvordan de har stilt opp og bidratt til at vi får til dette, sa hun videre.

– Sårbar situasjon

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen sier at sykehuset fremdeles befinner seg i en uoversiktlig situasjon. Derfor opprettholder sykehuset rød beredskap.

– Vi må være føre var og ønsker å teste bredt. Der gjøres det en del forberedelser nå. Vi er fortsatt i en sårbar situasjon, men slik status er nå, så har vi god kontroll, sier Paulsen.

Mange testprøver er allerede blitt tatt, og man avventer der svarene, sier han, og legger til at det neste døgnet vil definere hvordan veien videre blir for sykehusets drift.

Utsetter operasjoner

Alle planlagte behandlinger og operasjoner ved sykehuset er utsatt. Folk som trenger øyeblikkelig hjelp, vil få det, opplyser sykehuset. Kreftbehandlingen ved sykehuset blir ikke berørt.

Sykehusets fødeavdeling er fremdeles i drift, men de som skal føde, må ta kontakt på forhånd for å være sikker på at sykehuset har kapasitet til å ta imot.

Blant dem som allerede er lagt inn på fødeavdelingen, er stjernebloggeren Asbjørn Sandøy og hans fødeklare samboer, ifølge VG. 43-åringen står bak bloggen «Kokkejævel», en av landets mest leste blogger.

De fire siste dagene har de måttet være isolert på et sykeværelse hvor de får mat levert inn. Sandøy har forklart at han ikke pakket med nok klær, og at han derfor vasker underbuksene sine i vasken.

Kommunen tar grep

Det var altså torsdag at det første smittetilfellet ved sykehuset ble oppdaget. Hvordan smitten kom inn på sykehuset, er fremdeles uvisst. Sykehuset vil i løpet av de neste dagene samarbeide med Folkehelseinstituttet (FHI) for å få oversikt over situasjonen.

Hammerfest kommune arbeider med omfattende smittesporing, og kommunen har innført flere tiltak i et forsøk på å begrense ytterligere smitte.

Blant annet er helseinstitusjonene stengt for besøkende de neste to ukene. Kommunen har også innført en 2-metersregel. Skolene og barnehagene i Hammerfest vil fortsatt holdes åpne som normalt.