Koronavaksinens effekt vil påvirke hvem som får den først

Geir Bukholm, som leder vaksinearbeidet ved Folkehelseinstituttet, opplyser til Aftenposten at vaksinene vil ha ulike virkninger. Noen vil virke slik at utsatte pasienter ikke blir så alvorlig syke at de trenger respirator eller dør, mens noen i tillegg vil ha en betydelig effekt ved å redusere smitte.

– Når vi til slutt anbefaler hvem som skal få vaksinen først, er det på grunnlag av etikk og kunnskap om vaksinens egenskaper, sier Bukholm til avisa.

Det er satt ned en etikk-komité som skal legge fram forslag om verdier og etiske prinsipper for prioritering. Dette vil skje i god tid før en vaksine er tilgjengelig i Norge.

Bukholm sier at oppdraget med å lage anbefalinger også omfatter å vurdere dem som er særlig smitteutsatt, og dem som har kritiske samfunnsfunksjoner.

Fra før er det kjent at koronavaksinen blir gratis i Norge.

