LO-topp Trine Lise Sundnes kaster seg inn i stortingskampen i Oslo Ap

innenriks

Dermed trer Sundnes inn i en allerede tilspisset nominasjonskamp for å få representere Oslo Ap på Stortinget neste periode. Oslo Ap vil etter all sannsynlighet få inn to kvinner på Stortinget. Fire plasser har til nå vært ansett som sikre.

Sundnes har vært leder i en årrekke i LOs tredje største forbund Handel og kontor. Før det satt hun i LOs ledelse i 13 år og siden 1. april i år har hun vært leder av internasjonal avdeling i LO.

Sundnes mener folk med bakgrunn i fagbevegelsen har et ansvar for å stille når de selv så tydelig har sagt at flere fra fagbevegelsen bør inn i politikken.

– Hvis partilagene kan se på meg som en samlende kandidat så er jeg klar. Og det er hyggelig at jeg opplever en bredde i støtten jeg har fått fra flere lokallag, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, sier Sundnes til Dagsavisen.

I tillegg til Sundnes ønsker Siri Staalesen (47) gjenvalg. Hun hadde fjerdeplassen i 2017. Også Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (32) og juristen Zaineb Al-Samarai (32) har kastet seg inn i kampen om stortingsplass for Ap i Oslo.

Nominasjonskomiteens endelige innstilling skal være klar til 24. november, mens det endelige nominasjonsmøtet finner sted 1. desember.

(©NTB)