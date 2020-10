Stor vannlekkasje stoppet i Oslo sentrum

innenriks

Brannvesenet fikk melding om lekkasjen klokka 4.52 mandag morgen. Vannlekkasjen hadde sitt utspring i bakken utenfor Hausmanns gate ved Calmeyers gate.

Vaktkommandør Arvid Nordstrand ved Oslo Brann og redningsetat opplyser at lekkasjen ble stoppet klokka 5.59.

– Det er et område hvor det er vann fra Hausmanns gate til legevakta i Storgata, sier han til NTB.

Han antar at lekkasjen kan få følger for trafikken. Deler av Storgata blir stengt på grunn av gravearbeid for å utbedre med lekkasjen.

(©NTB)