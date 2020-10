innenriks

Selv om de vanlige kravene til dokumentasjon ikke skal gjelde, må elever som er yngre enn 18 år fortsatt få en bekreftelse fra sine foresatte. Men elever over 18 år kan altså bruke egenmelding.

– Det er viktig at elevene følger rådene som er gitt om når de skal møte på skolen. Vi forlenger unntaket i fraværsreglene for å unngå at elever i karantene eller med milde symptomer på luftveisinfeksjon likevel møter på skolen, sier Melby i en pressemelding.