Muotka innstilt som presidentkandidat for NSR til sametingsvalget

Det var et enstemmig landsstyre som vedtok å innstille Muotka etter at sittende sametingspresident Aili Keskitalo i juni meddelte at hun ikke tar gjenvalg.

NSR-leder Runar Myrnes Balto sier at Silje Karine Muotka er en samlende og svært god kandidat, og at landsstyret er overbevist om at hun er den riktige kandidaten.

– Landsstyret er overbevist om at Muotka er den riktige kandidaten til å fronte NSR i sametingsvalget 2021. Hun har erfaring, kunnskap og et engasjement for hele det samiske samfunnet som gjør henne svært egnet til å være president, sier han i en pressemelding.

Muotka har lang erfaring i samepolitikken. Hun har vært leder av en rekke sameforeninger, NSRs ungdomsutvalget og ikke minst NSRs hovedorganisasjon. Videre har hun vært innvalgt på Sametinget i tre perioder siden 2009, og hun har snart 7 års erfaring som sametingsråd.

NSR behandler valg av presidentkandidat på et ekstraordinært landsmøte i Tromsø 30. og 31. januar.

