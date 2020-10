Undersøkelse: Halvparten av foreldrene sjekker barnas mobil uten samtykke

innenriks

I undersøkelsen som Norstat har utført for Røde Kors og Telenor, svarer 52 prosent av foreldrene at de har sjekket barnets enheter uten at barna var klar over det, mange eller noen ganger, skriver VG.

52 prosent svarer også at de som foreldre opplever at de har rett eller plikt til å sjekke barnets mobil uten samtykke fra barnet eller ungdommen.

Samtidig synes 6 av 10 barn (62 prosent) at det ikke er greit at foreldre snoker på deres mobiler.

Kunnskapsminister Guri Melby (V), som selv er småbarnsmor og tidligere lærer, gir barna rett.

– Det å sjekke og overvåke er jeg ganske skeptisk til. Barn har rett til privatliv. Det kan ikke foreldre frarøve dem, sier Melby til VG.

Hun anbefaler heller foreldre å spørre barna og få i gang samtaler.

