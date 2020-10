Dansk fly og nordnorsk samarbeid skal lindre koronautbruddet

innenriks

Sykehuset i Kirkenes har tatt ned sin ordinære aktivitet for å ta imot pasienter fra Hammerfest og andre steder i Vest-Finnmark, opplyser Helse nord i en pressemelding. Klinikk Alta har samtidig overtatt en del poliklinisk aktivitet og blitt styrket med innleid indremedisiner.

– Det er et godt samarbeid på alle plan, og Helse nord stiller med nødvendige ressurser. Det setter vi stor pris på, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset HF.

Hun beskriver det som krevende å håndtere smitteutbruddet i Hammerfest alene. Flere regionale koordineringstiltak jobber nå samtidig.

170 i karantene

Totalt er 170 personer i karantene i kommunen. To tredeler av disse er tilknyttet Hammerfest sykehus.

15 av de smittede er helsepersonell ved sykehuset.

– Finnmarkssykehuset gjør en strålende jobb under veldig krevende omstendigheter. For å klare å opprettholde et forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud i Finnmark er det nødvendig med regionalt samarbeid og koordinering, sier administrerende direktør Cecilie Daae i Helse nord RHF.

25 smittet totalt

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) opplyste på en pressekonferanse tidligere onsdag at totalt 25 personer er bekreftet smittet, og at 170 personer er i karantene i kommunen.

Situasjonen beskrevet som fortsatt alvorlig. Sykehuset i Hammerfest er i stor grad stengt for akutte innleggelser og det tas imot et svært lavt antall pasienter der.

– Vi venter mer smitte, og det er en uoversiktlig situasjon. Viruset sprer seg nå i Finnmark, sa Sivertsen Næss og pekte blant annet på et smittetilfelle i Alta.

Samarbeid

Siden tirsdag formiddag har to utenlandske arbeidere testet positivt, det har også to nærkontakter og en ung mann som kommunen antar kan ha blitt smittet på Brygga Mathus 8. oktober.

– Denne personen har reist til Tana alene i bil, og det er 12 -13 nærkontakter i Tana kommune. Videre er det fire nærkontakter i Hammerfest, sa ordføreren.

Tre personer fra det nasjonale smittesporingsteamet ved FHI har nå ankommet Hammerfest, opplyste kommuneoverlege Sonni Schumacher på pressekonferansen. Fra nå skal kommunens smittesporingsteam og sykehusets smittesporingsteam jobbe sammen.

Høie: Krevende situasjon

– Situasjonen er fortsatt krevende i Hammerfest, understreket helseminister Bent Høie (H) under regjeringens pressekonferanse tidligere onsdag.

I månedsskiftet mars/april hadde over 7.000 ansatte i Helse sør-øst fravær på grunn av korona, påpekte han.

– Når fagfolk må holde seg hjemme, må avdelinger stenges og operasjoner utsettes. Mange blir engstelige for å oppsøke helsehjelp, sa han og viste til flere lokale utbrudd som på går nå i Bergen, Oslo, Tromsø og ikke minst i Hammerfest.

