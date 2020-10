Teststasjon i Bergen stengt på grunn av kullosforgiftning blant ansatte

innenriks

Ansatte som har fått kullosforgiftning, får nå legetilsyn på legevakten. Det pågår også et arbeid for å utbedre ventilasjonsforholdene, skriver kommunen i en pressemelding.

Ved den aktuelle teststasjonen drives det drive-in-testing. Stasjonen er et gammelt biltilsyn som er bygget om.

– Kullosen kommer fra biler. Ventilasjonen har vært ute av drift, men det er nå rettet. Vi har stengt ned i dag, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen i Bergen til VG.

Hun opplyser at de jobber med å få oversikt over situasjonen, og at flere ansatte rapporterer om lette symptomer.

Til tross for at teststasjonen har stengt, er det ledig testkapasitet andre steder, og innbyggere må ringe koronatelefonen eller booke time på nettet.

– Vi har i utgangspunktet mye ledig kapasitet på legevakten, sier Linchausen.

