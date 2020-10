EU gir 80 millioner kroner til bygging av hydrogendrevet frakteskip

innenriks

Skipet, som blir verdens første hydrogendrevne frakteskip, skal sjøsettes i 2024, skriver E24.

Prosjektet, som ble presentert torsdag, skal bidra til å utvikle og bygge et hydrogendrevet fraktefartøy og en distribusjonsløsning for hydrogen langs norskekysten, heter det i en pressemelding fra Wilhelmsen.

HySHIP-prosjektet omfatter 14 europeiske partnere som skal samarbeide om å designe og bygge et nytt fraktefartøy som går på flytende grønt hydrogen.

Fartøykonseptet skal seile under konseptnavnet Topeka. Prosjektet har som mål å redusere utviklings- og driftskostnadene i overgangen til hydrogen som maritimt drivstoff over hele Europa.

– Hydrogen som drivstoff gjør det mulig med lavutslipp eller nullutslipp i skipsfarten. Topeka er vårt første steg mot skalerbare hydrogendrevne maritime operasjoner. Vi skal bygge en bred infrastruktur for flytende hydrogen og et kommersielt økosystem, samtidig som vi fjerner rundt 25.000 vogntog fra veiene, sier Per Brinchmann, direktør for spesialprosjekter i Wilhelmsen.

