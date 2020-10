Leieprisene for butikklokaler i Oslo stuper

innenriks

Det er tredje år på rad at prisene faller, melder Finansavisen.

Mer netthandel og færre parkeringsplasser gjorde allerede livet surt for mange butikker og gårdeiere i Oslo sentrum. Så kom koronapandemien

– For handelen var dette en krise vi ikke hadde noen tidligere erfaringer med, sier Bjørn Næss, leder i Oslo Handelsstands Forening (OHF) i en fersk rapport fra den Oslo-baserte næringsmegleren Colliers International.

Midtre del av Karl Johan og deler av Nedre Slottsgate, har i mange år vært Norges dyreste strøk for leie av butikk- og serveringslokaler. For ett år siden svingte leieprisene mellom 20.000 og 25.000 kroner per kvadratmeter i året. I dag er nivået redusert til mellom 13.000 og 18.000 kroner.

I Hegdehaugsveien kan man nå leie lokaler for bare 3.000 kroner meteren, og videre opp til et toppnivå på 7.000 kroner – ned fra et intervall på 5.000 til 8.000 kroner i fjor.

