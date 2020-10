Politiet kommer raskere fram enn før

innenriks

– Det er kjempefint at vi når kravene i alle de tre tettstedskategoriene, men det er på nasjonalt nivå. Det er forskjeller mellom distriktene og fortsatt slik at vi jobber hardt med at alle når kravene, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet til VG.

Da politireformen ble innført i 2015 begynte man å måle responstid for politiet. Altså hvor raskt det går fra politiet mottar en melding om en hendelse til første politienhet er på stedet.

Fra mai til og med august i år var gjennomsnittlig responstid 30 minutter på de minste stedene, 19 minutter for steder med 2.000 opp til 19.999 innbyggere og 11 minutter for de største stedene.

– Politireformen skal evalueres i 2022. Vi vet at det tar tid å gjennomføre noen av målene som ble satt, men jeg er veldig fornøyd med at vi er der vi i er i dag, sier justisminister Monica Mæland (H).

