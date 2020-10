Ap ønsker lovendring om æresvold

innenriks

– Æresvold forutsetter et kontrollregime rundt ofrene som ikke er tidsbestemt, som krever at de innretter seg etter andres forventninger og krav til deres livsførsel, og som er egnet til å skape frykt og sette store begrensninger for ofrenes frihet, sier Tajik til Dagbladet.

Hun mener at æresvold og negativ sosial kontroll må inkluderes i lovparagrafene 282 og 283 om familievold. Hun vil også opprette en ny kode for æresvold hos politiet, som vil gjøre det mulig å føre oversikt over hendelsene.

– Men en del får trolig mildere dommer enn de ville ha fått om retten også så det totale kontrollregimet, sier hun.

Tajik sier at æresvoldssaker kan ha likhetstrekk med organisert kriminalitet, noe også tidligere Ap-politiker Jan Bøhler understreket i april.

Også han etterlyste en lovendring som kan gi skjerpede straffer for æresvold.

– Hvis man utfører vold eller trusler ut ifra et æresmotiv eller en æreskultur, så mener jeg det bør gi økt straff, sa Bøhler til NRK.

