Departementet fremmet fredag et lovforslag for Stortinget.

– Blant annet legger vi nå til rette for fortsatt innrapportering til skattemyndighetene ved at også andre formidlere av drosjetjenester enn drosjesentraler blir underlagt krav om tredjepartsrapportering, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med at et nytt regelverk for drosjenæringen trer i kraft 1. november.

