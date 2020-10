Vinterbro: Skal ha forsøkt å ta seg inn hos nabo før han forskanset seg

innenriks

Deretter forskanset han seg i sitt eget hjem. Han ble pågrepet rett etter midnatt natt til lørdag, og et luftvåpen ble beslaglagt. Veier i området var stengt i timevis før pågripelsen.

Familien i nabohuset sier til VG at mannen har plaget dem gjentatte ganger, og det er derfor de har overvåkingskameraer. Kvinnen (60) som bor i nabohuset forteller at hun snakket i telefonen da hun hørte lyder utenfor.

– Da så jeg at han sto på en stige. Han hadde tatt ut overvåkingskameraet og kastet det på meg og kom med rasistiske tilrop, forteller kvinnen.

Politiet opplyser at de ble oppringt rundt klokken 20 og at de var på stedet rundt et kvarter senere. Jourhavende jurist Linda Tengesdal i Øst politidistrikt sier mannen er avhørt, men hun ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt.

– Han er siktet for vold og trusler mot politiet og det er opprettet sak på skremmende og plagsom atferd, sier hun til VG.

Om mannen skal fengsles vil bli avgjort mandag. Den siktede mannen har ikke fått oppnevnt forsvarer.

(©NTB)