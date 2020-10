Ytterligere én ansatt på Hammerfest sykehus koronasmittet

innenriks

Per nå har 20 ansatte på sykehuset fått påvist koronasmitte, og 120 ansatte er i karantene. En inneliggende pasient er smittet, opplyser administrerende direktør Siri Tau Ursin på en pressekonferanse søndag.

23. oktober innførte sykehuset i Hammerfest innleggelsesstopp for å redusere smittespredningen. Pasienter som ligger på sykehuset skal overføres til andre sykehus.

Det er 12 pasienter igjen på Hammerfest sykehus når sykehuset nå tømmes fortløpende.

Tau Ursin sier videre at det opprettholdes god beredskap parallelt som flyttingen er godt i gang.

– Dette går bra, innleggelsesstoppen kom som et behov for å være proaktive. Vi tenker i første omgang at dette vil være en løsning de neste 14 dager – men vi skal ha fortløpende evaluering.

Alle gravide vil bli kontaktet, men man åpner for muligheten for å komme til Hammerfest å føde, men at man da tar barseltiden på fødestuen i Alta eller på hotell i Hammerfest, ble det opplyst på pressekonferansen.

To ekstra ambulansefly blir stasjonert i Finnmark. I tillegg kan bilambulansetjenesten i Vest-Finnmark oppbemannes på kort varsel.

