Nato-rapport: Ikke god nok kontroll på kinesiske investeringer

Ifølge VG trekkes kinesiske investeringer spesielt fram.

– Vi har gjort fremskritt, men det er fortsatt sårbarheter. For eksempel utenlandsk kontroll over infrastruktur som våre samfunn og våre militære er helt avhengige av, sa forsvarsalliansens generalsekretær Jens Stoltenberg under en pressekonferanse nylig.

– Land som Kina investerer nå aggressivt i havner og flyplasser, og våre nettverk for telekommunikasjon er fortsatt sårbare, både for angrep utenfra, og for å bli kompromittert fra innsiden, sa han videre.

Selve rapporten ble lagt fram på Natos forsvarsministermøte torsdag og er hemmeligstemplet.

