Solberg: På julebordet kan man være maksimum 50 personer

innenriks

Det er en reduksjon fra tidligere, hvor 200 deltakere kunne delta på en slik sammenkomst.

– Vi reduserer antallet som du kan ha i en privat sammenkomst utenfor hjemmet – fra 200 til 50. På firmafester kan man heller ikke være flere enn 50 personer, så man kan derfor ikke gli over fra å ha et seminar til å bli et julebord og fremdeles være 200. På julebordet er man maks 50, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram de nye tiltakene på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Regjeringen anbefaler videre at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket på pressekonferansen at dette ikke er en regel med politioppfølging siden det er snakk om en nasjonal anbefaling, men at kommuner kan gjøre anbefalingen til lovmessig regel som gir hjemmel til det.

– Jeg håper at vi ikke er på det stadiet at når vi skal jobbe sammen for å få ned smitten, at vi er nødt til at politiet løper ned dørene til folk, og at folk skjønner at vi gjør dette fordi det er nødvendig og viktig, sa hun.