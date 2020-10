Aps Kjerkol ber Høie øke intensivkapasiteten

innenriks

Ap-forslaget går ut på at flere spesialister må utdannes og at flere sengeplasser må være tilgjengelige for krisetider, skriver Dagbladet.

– Økt kapasitet vil være både en buffer i hverdagen og et bolverk i krisetid. Her har ikke Bent Høie gjort jobben sin, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson.

Høie trekker på sin side fram at det er satt i gang et program for internopplæring av sykepleiere til intensivbehandling, samt at det i revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble bevilget midler til 200 studieplasser for videreutdanning av sykepleiere.

– Norges intensivkapasitet er på nivå med de andre nordiske landene. Intensivsenger er svært ressurskrevende, så i en normalsituasjon kan vi ikke ha for mange tomme senger, uttaler Høie til Dagbladet.

