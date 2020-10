Dødsbrannen i Moelv: Døde trolig av stump vold før brannen startet

innenriks

Politiet opplyser at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at den ene mannen var død før brannen startet, og at flere av skadene er forenlig med stump vold.

Det er tidligere kjent at politiet har tatt ut siktelse mot den andre mannen som ble funnet død i etter brannen 30. september.

Politiet mener de står overfor et drap og et selvdrap.

DNA-funn

Selve drapet mener politiet skal ha skjedd i en leilighet i Gjøvik sentrum, der siktede har tilknytning, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag.

I leiligheten har politiet gjort funn av blod fra den avdøde mannen. Der er det også funnet DNA som stammer fra både siktede og den drepte.

Den drepte mannen ble trolig fraktet fra Gjøvik til næringsbygget i siktedes bil, skriver politiet i meldingen.

Ukjent motiv

Begge de to som ble funnet døde i brannruinene i Moelv, var bosatt i Gjøvik kommune. De to var bekjente, og politiet tror motivet kan ha en sammenheng med en konflikt mellom dem.

«Siden begge er døde vil vi trolig ikke få full klarhet i motivet. Politiet mener siktede var alene om drapshandlingen», skriver politiet i meldingen.

Videre opplyser politiet at de avventer analyser for å fastslå den endelige brannårsaken i næringsbygget. Etterforskningen tilsier at det var siktede som startet brannen og at han var alene om det.

